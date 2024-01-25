У Києві сталася пожежа у школі, дітей перевели «на дистанційку»

В Києві сталася пожежа в одній із шкіл у Дарницькому районі 25 січня. Дітей перевели на онлайн навчання до кінця тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Києві, КМВА.

Рятувальники, які прибули на місце НП, з’ясували, що займання сталося у навчальному класі на другому поверсі школи.

“О 8:56 займання було ліквідовано. На щастя, ніхто не постраждав”, – додали вогнеборці.

Школярів перевели на онлайн навчання

Як зазначили у КМВА, пожежу у школі в Дарницькому районі рятувальники оперативно ліквідували – діти та персонал освітнього закладу не постраждали.

“Навчальний процес у школі організовано дистанційно до кінця цього тижня”, – йдеться в Telegram адміністрації.