В спальном районе Одессы нашли останки мужчины с запиской (фото)

Личность и причина смерти неизвестного устанавливаются.

В Одессе обнаружили частично скелетированные человеческие останки.

По данным источников в полиции, тело принадлежало мужчине средних лет, сообщает «Думская«. Его нашли вчера на территории Школьного аэродрома, около автозаправки «Sunoil» на улице Инглези.

Согласно приметам, рост мужчины 170-175 см, телосложение среднее, был одет в серые джинсы, синюю куртку, черные кроссовки «Найк» с белой полосой.

Личность и причина смерти неизвестного устанавливаются.

Местные Telegram-каналы опубликовали фото найденных останков, а также сообщают, что при мужчине была записка.

Судя по всему, это объяснение от родителя в школу.

«Мой сын, Гончар Ярослав, отсутствовал в школе по причине того, что у него были сопли и кашель. Возможность взять справку будет через неделю», — говорится в тексте записки.

УНИАН