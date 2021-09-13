В спальном районе Одессы нашли останки мужчины с запиской (фото)
Личность и причина смерти неизвестного устанавливаются.
В Одессе обнаружили частично скелетированные человеческие останки.
По данным источников в полиции, тело принадлежало мужчине средних лет, сообщает «Думская«. Его нашли вчера на территории Школьного аэродрома, около автозаправки «Sunoil» на улице Инглези.
Согласно приметам, рост мужчины 170-175 см, телосложение среднее, был одет в серые джинсы, синюю куртку, черные кроссовки «Найк» с белой полосой.
Личность и причина смерти неизвестного устанавливаются.
Местные Telegram-каналы опубликовали фото найденных останков, а также сообщают, что при мужчине была записка.
Судя по всему, это объяснение от родителя в школу.
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«Мой сын, Гончар Ярослав, отсутствовал в школе по причине того, что у него были сопли и кашель. Возможность взять справку будет через неделю», — говорится в тексте записки.