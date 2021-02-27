В результате взрыва в больнице в Черновцах погиб человек

Еще один человек травмирован.

В городской больнице в Черновцах взорвался кислородный баллон, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«27 февраля в 13:15 в г. Черновцы по ул. Героев Майдана, 226 в палате на 2 этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы № 1 произошло возгорание кислородной трубы (хлопок). В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного события погиб 1 человек, а также 1 человек пострадал», — говорится в сообщении.

Из больницы эвакуированы 20 человек.

Пожар тушили 20 чрезвычайников. Обстоятельства происшествия уточняются. // LB.ua