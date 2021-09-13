В столичной больнице умер мальчик, которого доставили из лагеря под Киевом

Мальчика в воскресенье перевели в реанимацию, а потом он скончался, узнали журналисты.

В Оболонском районе Киева на территории микрорайона Пуща-Водица в детском лагере «Артек» отдыхал 12-летний мальчик из города Кропивницкий Павел Теровец.

У ребенка ухудшилось состояние здоровья, и в четверг, 9 сентября, его отправили в медцентр. В воскресенье, 12 числа, ребенка перевели в реанимацию, а позже он скончался, пишет pulse.kr.ua со ссылкой на сведения администрации лагеря.

По его данным, в лагере решили провести служебное расследование.

«Вчера (12 сентября – Ред.) медсестра увидела ребенка без сознания. Мальчика перевели в реанимацию. Причина смерти пока неизвестна, ждем выводы медэкспертов … «, – поделились в «Артеке».

Отец мальчика – Игорь Теровец, 12 числа на своей странице в Facebook написал, что его сын умер.

«…пока по неизвестным причинам умер мой сынок Павел!!!» – написал он.

Мужчина сам воспитывал ребенка. Журналисты узнали, что отец мальчика – человек с инвалидностью. // УНИАН