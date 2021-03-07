В Сумах з гострим медикаментозним отруєнням госпіталізована неповнолітня дівчина

До поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що до реанімаційного відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізована 16-річна мешканка міста Суми.

Зі слів матері постраждалої, сьогодні, близько 15:00 години, дівчина прийняла 30 таблеток протизапального препарату. Працівники ювенальної превенції попередньо встановили, що причиною такого вчинку була сварка з подругою.

Дівчина перебуває в лікарні, зі слів медиків загрози життю немає.

Наразі поліцією проводиться подальша перевірка для встановлення обставин даної події.

Відділ комунікації поліції Сумської області