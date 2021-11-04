В центре Киева ночью сгорел ресторан (фото)
Жертв и пострадавших нет.
В центре Киева сгорел ресторан, информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре на проспекте Победы, 9 спасатели получили 3 ноября в 23:35.
Возгорание произошло на кровле площадью 150 кв. м с распространением огня на внутренние помещения. Пожар был ликвидирован около 3:00 ночи.
Огнем уничтожено помещение кухни, холодильники и кухонное оборудование, а также разобрано 200 кв. м потолка здания.
На месте пожара были привлечены 4 единицы спецтехники и 18 человек. Жертв и пострадавших нет. // УНИАНTweet