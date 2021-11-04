В центре Киева ночью сгорел ресторан (фото)

Жертв и пострадавших нет.

В центре Киева сгорел ресторан, информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре на проспекте Победы, 9 спасатели получили 3 ноября в 23:35.

Возгорание произошло на кровле площадью 150 кв. м с распространением огня на внутренние помещения. Пожар был ликвидирован около 3:00 ночи.

Огнем уничтожено помещение кухни, холодильники и кухонное оборудование, а также разобрано 200 кв. м потолка здания.

На месте пожара были привлечены 4 единицы спецтехники и 18 человек. Жертв и пострадавших нет. // УНИАН