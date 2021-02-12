В Украине – 4 773 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 11 февраля, в Украине зафиксировали 4 773 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 326 детей и 212 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2000 человек;

летальных случаев – 116;

выздоровели – 7 211 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 40 899 (в том числе методом ПЦР – 25 835, методом ИФА – 15 064).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 262 867 человек;

выздоровели – 1 106 155 человек;

летальных исходов – 24 174;

проведения ПЦР-тестов – 6 500 150.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), Киеве (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях. // Буквы