В Украине – 4928 новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки, 22 января, в Украине зафиксировали 4928 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 166 детей и 261 медработник.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1862 человека;
  • летальных случаев – 116;
  • выздоровели – 13138 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 40 144 (в том числе методом ПЦР – 22667, методом ИФА – 17477).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1187897 человек;
  • выздоровели – 942 107 человек;
  • летальных исходов – 21 778;
  • проведения ПЦР-тестов – 6080495.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 536 случаев;
  • Винницкая область – 178 случаев;
  • Волынская область – 119 случаев;
  • Днепропетровская область – 342 случая;
  • Донецкая область – 193 случая;
  • Житомирская область – 141 случай;
  • Закарпатская область – 160 случаев;
  • Запорожская область – 339 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 248 случаев;
  • Киевская область – 258 случаев;
  • Кировоградская область – 50 случаев;
  • Луганская область – 42 случая;
  • Львовская область – 351 случай;
  • Николаевская область – 215 случаев;
  • Одесская область – 222 случая;
  • Полтавская область – 199 случаев;
  • Ровенская область – 207 случаев;
  • Сумская область – 89 случаев;
  • Тернопольская область – 133 случая;
  • Харьковская область – 325 случаев;
  • Херсонская область – 97 случаев;
  • Хмельницкая область – 105 случаев;
  • Черкасская область – 161 случай;
  • Черновицкая область – 163 случая;
  • Черниговская область – 55 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы

 

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