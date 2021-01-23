В Украине – 4928 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки, 22 января, в Украине зафиксировали 4928 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 166 детей и 261 медработник.
Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1862 человека;
- летальных случаев – 116;
- выздоровели – 13138 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 40 144 (в том числе методом ПЦР – 22667, методом ИФА – 17477).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1187897 человек;
- выздоровели – 942 107 человек;
- летальных исходов – 21 778;
- проведения ПЦР-тестов – 6080495.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 536 случаев;
- Винницкая область – 178 случаев;
- Волынская область – 119 случаев;
- Днепропетровская область – 342 случая;
- Донецкая область – 193 случая;
- Житомирская область – 141 случай;
- Закарпатская область – 160 случаев;
- Запорожская область – 339 случаев;
- Ивано-Франковская область – 248 случаев;
- Киевская область – 258 случаев;
- Кировоградская область – 50 случаев;
- Луганская область – 42 случая;
- Львовская область – 351 случай;
- Николаевская область – 215 случаев;
- Одесская область – 222 случая;
- Полтавская область – 199 случаев;
- Ровенская область – 207 случаев;
- Сумская область – 89 случаев;
- Тернопольская область – 133 случая;
- Харьковская область – 325 случаев;
- Херсонская область – 97 случаев;
- Хмельницкая область – 105 случаев;
- Черкасская область – 161 случай;
- Черновицкая область – 163 случая;
- Черниговская область – 55 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы