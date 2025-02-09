В Анкарі через підроблений алкоголь загинули 33 людини, ще 20 – в реанімації

В Анкарі після вживання фальсифікованого алкоголю померли 33 людини, ще 20 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Про це повідомляє Hürriyet.

“У результаті вживання підробленого алкоголю загинули 33 людини, 20 осіб перебувають у реанімації в лікарнях”, – зазначив губернатор провінції Анкара Васіп Шахін.

За його словами, у провінції затримано 32 людини, які виробляли підроблені алкогольні напої. Також правоохоронцями були виявлені великі обсяги етилового та метилового спирту. Триває розслідування інциденту. // Букви