В Украине – более 5 тыс. новых случаев коронавируса

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За прошедшие сутки, 28 января, в Украине зафиксировали 5181 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 218 детей и 212 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1916 человек;
  • летальных случаев – 128;
  • выздоровели – 11 310 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 44 143 (в том числе методом ПЦР – 24769, методом ИФА – 19374).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1 211 593 лица;
  • выздоровели – 1 003 341 человек;
  • летальных исходов – 22 479;
  • проведения ПЦР-тестов – 6 209 089.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в Киеве (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях. // Буквы

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