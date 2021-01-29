В Украине – более 5 тыс. новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки, 28 января, в Украине зафиксировали 5181 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 218 детей и 212 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1916 человек;

летальных случаев – 128;

выздоровели – 11 310 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 44 143 (в том числе методом ПЦР – 24769, методом ИФА – 19374).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 211 593 лица;

выздоровели – 1 003 341 человек;

летальных исходов – 22 479;

проведения ПЦР-тестов – 6 209 089.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в Киеве (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях. // Буквы