В Украине за сутки — 11 742 случаев COVID-19

В Украине на 8 часов 19 декабря зафиксировано уже 956 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 11,7 тысяч, снижение против суток ранее.

Об этом пишет УНН со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.

“11 742 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 декабря 2020 года. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник”, — отметил Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за минувшие сутки: госпитализированы — 2 865 человек; летальных случаев — 213; выздоровели — 13 314 человек; осуществлено тестирований за сутки — 60 089 (в том числе методом ПЦР — 39 258, методом ИФА — 20 831).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 956 123 человека;

выздоровели — 574 536 человек;

летальных исходов — 16 469;

проведения ПЦР-тестов — 5248720.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

Количество заболеваний в регионах: