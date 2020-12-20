На трассе под Ровно столкнулись пять автомобилей, один водитель погиб (фото)

Вечером 20 декабря на трассе Киев — Чоп в районе города Ровно столкнулись сразу пять автомобилей. Как говорят в полиции , один из водителей погиб до приезда медиков, еще один получил тяжелые травмы.

Авария случилась возле села Грушвица Ровенского района. Микроавтобус «Mercedes-Benz» ехал в направлении Львова и столкнулся с «Mercedes». Автомобиль отбросило на встречную полосу, где как раз ехал «Peugeot Partner». Водитель «Peugeot» погиб от полученных травм.

Тем временем потерявший управление микроавтобус столкнулся с грузовиком «Iveco» и автомобилем «Ford Mondeo», ехавшими в Ровно. Водитель грузовика с тяжелыми травмами госпитализирован. По предварительным данным, у мужчины поврежден позвоночник.

Видео с места происшествия подтверждает, что трасса не обледеневшая, дорожное полотно в нормальном состоянии.

Поврежденные транспортные средства уже отбуксированы с дороги, движение разблокировано. Полиция выясняет, кто из водителей нарушил правила. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»