На трассе под Ровно столкнулись пять автомобилей, один водитель погиб (фото)
Авария случилась возле села Грушвица Ровенского района. Микроавтобус «Mercedes-Benz» ехал в направлении Львова и столкнулся с «Mercedes». Автомобиль отбросило на встречную полосу, где как раз ехал «Peugeot Partner». Водитель «Peugeot» погиб от полученных травм.
Тем временем потерявший управление микроавтобус столкнулся с грузовиком «Iveco» и автомобилем «Ford Mondeo», ехавшими в Ровно. Водитель грузовика с тяжелыми травмами госпитализирован. По предварительным данным, у мужчины поврежден позвоночник.
Видео с места происшествия подтверждает, что трасса не обледеневшая, дорожное полотно в нормальном состоянии.
Поврежденные транспортные средства уже отбуксированы с дороги, движение разблокировано. Полиция выясняет, кто из водителей нарушил правила. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»Tweet