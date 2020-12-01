В Украине за сутки — 12 498 случаев COVID-19

В Украине на 8:00 1 декабря зафиксировано уже 745 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки — более 12 000, рост с началом новой недели.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

«12 498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников», — сообщил Степанов.

По его словам, также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1470 человек;

летальных случаев — 221;

выздоровели — 10 023 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 62 327 (в том числе методом ПЦР — 33 817, методом ИФА — 28 510).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 745 123 человека;

выздоровели — 355 172 человека;

летальных исходов — 12 548;

проведение ПЦР-тестов — 4 562 589.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях», — добавил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 72277 случаев;

Винницкая область — 17 569 случаев;

Волынская область — 24 483 случая;

Днепропетровская область — 39 659 случаев;

Донецкая область — 23 157 случаев;

Житомирская область — 30 100 случаев;

Закарпатская область — 23 438 случаев;

Запорожская область — 31 608 случаев;

Ивано-Франковская область — 37 017 случаев;

Киевская область — 38 528 случаев;

Кировоградская область — 5382 случая;

Луганская область — 6350 случаев;

Львовская область — 46 891 случай;

Николаевская область — 18 985 случаев;

Одесская область — 45 838 случаев;

Полтавская область — 22 763 случая;

Ровенская область — 31 283 случая;

Сумская область — 29 627 случаев;

Тернопольская область — 28 095 случаев;

Харьковская область — 55 702 случая;

Херсонская область — 10 371 случай;

Хмельницкая область — 29 751 случай;

Черкасская область — 23 590 случаев;

Черновицкая область — 33942 случаи;

Черниговская область — 18 717 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 63 189 103 человека, из них выздоровели 40 476 138. Количество умерших возросло до 1 466 762.

Согласно данным Worldometers, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 22-м — по количеству смертей от COVID-19. В Европе Украина на восьмом месте по распространению и на девятом — по количеству смертей от COVID-19.