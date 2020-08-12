В Украине за сутки – 1433 новых случая COVID-19

В Киеве за сутки зафиксировано больше всего новых случаев – 182.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

Также антилидерами по суточному количеству заражений COVID-19 стали: Львовская область (166), Харьковская область (139), Ивано-Франковская область (128), Черновицкая область (113), Ровенская область (96), Одесская область (94).

За сутки скончались 19 человек. В то же время выздоровели 752 пациента.

С начала эпидемии в нашей стране было подтверждено 84 тыс. 548 случаев коронавируса (из них 1970 летальных, 45 тыс. 686 пациентов выздоровели). // Буквы