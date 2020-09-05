В Украине за сутки – 2836 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 5 сентября, в Украине зафиксировали новый рекорд по количеству заразившихся коронавирусом COVID-19. В частности, за минувшие сутки, коронавирус подтвердили у 2836 человек.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

За минувшие сутки умерли 50 человек, а выздоровели – 1036.

На сегодняшний день в Украине 133 787 случаев COVID-19. Из них 61 649 человек выздоровели, еще 2811 пациентов умерли.

Максимальное количество новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Харьковской области (380) и Киеве (315).

Кроме того, более 100 случаев подтвердили в Тернопольской (226), Одесской (222), Львовской (195), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (166), Хмельницкой (131) и Закарпатской (100) областях. // Буквы