Щонайменше 57 людей загинули через землетрус у Японії

Землетрус магнітудою 7,6 зруйнував будинки на півострові Ното і спричинив пожежі в місті Вадзіма в префектурі Ісікава.

Про це повідомляє Kyodo News.

Повний масштаб збитків ще уточнюється, адже рятувальникам заважають пошкоджені дороги, розбір завалів триває.

Мер міста Сузу повідомив, що близько 90 відсотків будинків повністю або майже повністю зруйновані. Мешканців центральної частини Японії евакуювали через загрозу цунамі. Влада перемістила 57 360 людей. // УП