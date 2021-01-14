На Херсонщине «Ниссан» влетел в дерево — погибли два пассажира (фото)

Два человека погибли в ДТП, которое произошло в Бериславском районе Херсонской области

Об этом сообщает Depo.Херсон со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Водитель автомобиля «Ниссан Максима» ехал с большой скоростью, не справился с управлением авто и врезался в дерево. От столкновения авто разорвало. Двое мужчин, которые ехали на пассажирских местах, погибли сразу. Травмированного водителя отправили в больницу.

Открытое уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».