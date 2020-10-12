В Украине за сутки – 4 420 новых случаев COVID-19

В Украине на 8:45 12 октября зафиксировано уже 265 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — 4,4 тысячи.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 265 454 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 4 420 инфицированных.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 5 015 человек, из них за сутки — 43.

Выздоровели от болезни уже 114 410 человек, за сутки — 903.

Активных больных на сегодня — 146 029, прирост за сутки — 3474.