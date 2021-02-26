В Украине за сутки – 8 003 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки, 25 февраля, в Украине зафиксировали 8 003 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В числе заболевших – 475 детей и 312 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 762 человек;

летальных случаев – 146;

выздоровели – 4 244 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 78 264 (в том числе методом ПЦР – 36 809, методом ИФА – 16 271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 184).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 333 844 лица;

выздоровели – 1 163 555 человек;

летальных исходов – 25 742;

проведения ПЦР-тестов – 6 845 974.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), Киеве (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 748 случаев;

Винницкая область – 738 случаев;

Волынская область – 219 случаев;

Днепропетровская область – 421 случай;

Донецкая область – 136 случаев;

Житомирская область – 455 случаев;

Закарпатская область – 515 случаев;

Запорожская область – 120 случаев;

Ивано-Франковская область – 857 случаев;

Киевская область – 548 случаев;

Кировоградская область – 43 случая;

Луганская область – 31 случай;

Львовская область – 474 случая;

Николаевская область – 150 случаев;

Одесская область – 319 случаев;

Полтавская область – 111 случаев;

Ровенская область – 133 случая;

Сумская область – 160 случаев;

Тернопольская область – 305 случаев;

Харьковская область – 331 случай;

Херсонская область – 32 случая;

Хмельницкая область – 262 случая;

Черкасская область – 127 случаев;

Черновицкая область – 638 случаев;

Черниговская область – 130 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы