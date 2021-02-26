В Украине за сутки – 8 003 новых случая COVID-19

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За прошедшие сутки, 25 февраля, в Украине зафиксировали 8 003 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В числе заболевших – 475 детей и 312 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 762 человек;
  • летальных случаев – 146;
  • выздоровели – 4 244 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 78 264 (в том числе методом ПЦР – 36 809, методом ИФА – 16 271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 184).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1 333 844 лица;
  • выздоровели – 1 163 555 человек;
  • летальных исходов – 25 742;
  • проведения ПЦР-тестов – 6 845 974.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), Киеве (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 748 случаев;
  • Винницкая область – 738 случаев;
  • Волынская область – 219 случаев;
  • Днепропетровская область – 421 случай;
  • Донецкая область – 136 случаев;
  • Житомирская область – 455 случаев;
  • Закарпатская область – 515 случаев;
  • Запорожская область – 120 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 857 случаев;
  • Киевская область – 548 случаев;
  • Кировоградская область – 43 случая;
  • Луганская область – 31 случай;
  • Львовская область – 474 случая;
  • Николаевская область – 150 случаев;
  • Одесская область – 319 случаев;
  • Полтавская область – 111 случаев;
  • Ровенская область – 133 случая;
  • Сумская область – 160 случаев;
  • Тернопольская область – 305 случаев;
  • Харьковская область – 331 случай;
  • Херсонская область – 32 случая;
  • Хмельницкая область – 262 случая;
  • Черкасская область – 127 случаев;
  • Черновицкая область – 638 случаев;
  • Черниговская область – 130 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы

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