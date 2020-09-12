В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 3103 человек

За прошедшие сутки, 11 сентября, в Украине коронавирус COVID-19 подтвердили у 3103 человек.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Всего за все время эпидемии коронавирусное заболевание зафиксировали в 151 859 человек, из них выздоровели 68 346 пациентов, а 3 148 – умерли.

На данный момент 80 365 человек продолжают лечиться от коронавируса.

За минувшие сутки, в частности, выздоровел 1341 пациент, а умерли – 72.

Больше всего новых зараженных обнаружили в Киеве (428), а также Харьковской (292) и Тернопольской (280) областях. // Буквы