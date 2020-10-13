В Украине за сутки вновь более 5 тыс. случаев COVID-19

По состоянию на утро вторника, 13 октября, в Украине подтверждено 5133 новых случая коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО.

Наибольшее количество новых случаев за сутки выявили: в Харьковской области (439), Киеве (397), Львовской области (341), Днепропетровской области (305), Полтавской области (285), Одесской области (277), Донецкой области (262), Тернопольской области (258), Хмельницкой области (219), Киевской области (216), Сумской области (205), Ивано-Франковской области (201), Житомирской области (197), Черниговской области (191).

За сутки подтверждено еще 107 летальных случаев. Всего с начала эпидемии от осложнений COVID-19 скончались 5122 человека.

При этом выздоровели за сутки 2152 пациента. С начала вспышки коронавирус в Украине преодолели 116 562 пациента.

За все время в Украине было зафиксировано 270 587 случаев COVID-19. // Буквы