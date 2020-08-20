В Украине за сутки впервые – более 2100 случаев COVID-19 и наибольшее количество смертей

По состоянию на утро 20 августа в Украине зафиксирован новый рекордный показатель по COVID-19: за минувшие сутки подтверждено 2134 случая коронавируса. Впервые суточный показатель заболеваемости превысил отметку в 2 тысячи.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

По его словам, также зафиксировано максимальное с начала вспышки в нашей стране количество летальных случаев.

“Украина установила очередной антирекорд. У нас за сутки заболели 2134 человека: из них 100 детей и 160 медработников… Было зафиксировано 40 летальных случаев. И это очередной грустный антирекорд, который установлен у нас во время пандемии”, – отметил Степанов.

При этом выздоровели 704 пациента.

Наибольшее количество случаев коронавируса за сутки выявили: в Харьковской области (242), Киеве (227), Черновицкой области (189), Львовской области (183), Ивано-Франковской области (168).

За все время эпидемии в Украине заболели 98 тысяч 537 человек: в том числе 6702 ребенка и 10 тысяч 83 медика.

С начала вспышки коронавирус преодолели 50 тыс. 441 пациент. В то же время скончались 2184 человека.

За минувшие сутки было проведено 40 тысяч 779 тестирований на коронавирус (из них 21 тыс. 698 исследований методом ПЦР). Стоит отметить, что накануне сообщалось о 37 тыс. 771 тестировании на коронавирус (из них 19 тыс. 591 – методом ПЦР). Таким образом, количество тестирований за сутки выросло более чем на 3 тысячи.

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