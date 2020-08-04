В Украине за сутки зафиксировали еще 1061 случай COVID-19
В Украине по состоянию на 4 августа подтверждено 74 219 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 1061 новый случай.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Всего от коронавирусной инфекции умерли 1764 человека, из них 26 – за последние сутки.
Выздоровели уже 40 613 человек, за сутки – 737.
Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области – 146, Харковской области – 143, Ивано-Франковской области – 127 и Киеве – 108.
Новых случаев COVID-19 не выявили в Кировоградской и Херсонской областях. // БуквыTweet