В Украине за сутки зафиксировали еще 1061 случай COVID-19

В Украине по состоянию на 4 августа подтверждено 74 219 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 1061 новый случай.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Всего от коронавирусной инфекции умерли 1764 человека, из них 26 – за последние сутки.

Выздоровели уже 40 613 человек, за сутки – 737.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области – 146, Харковской области – 143, Ивано-Франковской области – 127 и Киеве – 108.

Новых случаев COVID-19 не выявили в Кировоградской и Херсонской областях. // Буквы