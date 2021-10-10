В Україні – більше 11 тис. нових випадків COVID-19

За минулу добу, 9 жовтня, в Україні зафіксували 11 344 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 1 149 дітей та 122 медпрацівники.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 712 осіб. Водночас одужало 2 581 особа, а летальних випадків зафіксовано 162.

За добу було протестовано 35 671 особа методом ПЛР, 5 434 особи – методом ІФА, 26 287 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло 2 541 257 осіб; одужали – 2 290 427 осіб; летальних випадків – 58 493; проведено ПЛР-тестувань – 13 253 584.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 320 випадків;

Вінницька область – 202 випадки;

Волинська область – 197 випадків;

Дніпропетровська область – 838 випадків;

Донецька область – 819 випадків;

Житомирська область – 607 випадків;

Закарпатська область – 52 випадки;

Запорізька область – 836 випадків;

Івано-Франківська область – 220 випадків;

Київська область – 237 випадків;

Кіровоградська область – 105 випадків;

Луганська область – 167 випадків;

Львівська область – 468 випадків;

Миколаївська область – 339 випадків;

Одеська область – 1 010 випадків;

Полтавська область – 174 випадки;

Рівненська область – 158 випадків;

Сумська область – 452 випадки;

Тернопільська область – 406 випадків;

Харківська область – 1 783 випадки;

Херсонська область – 567 випадків;

Хмельницька область – 526 випадків;

Черкаська область – 169 випадків;

Чернівецька область – 525 випадків;

Чернігівська область – 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. // Букви