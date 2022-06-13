В Україні оголошено штормове попередження (карта)

Сьогодні у деяких областях України очікуються грози.

Сьогодні, 13 червня, у деяких областях на заході, півдні та сході очікується погіршення погоди. Синоптики попереджають про грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«13 червня вдень у східних, південно-східних, Волинській та Львівській областях гроза», — йдеться у попередженні.

Як зазначається, через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погода в Україні сьогодні

У Києві сьогодні буде ясно і безхмарно. Температура повітря вночі +19°, вдень +29°.

У Львові в понеділок буде невелика хмарність. Вночі +13°, вдень +26°, легкий дощ.

У Луцьку — практично безхмарно, вночі +14°, вдень +27°.

У Рівному в понеділок очікується практично безхмарна погода, вночі +14°, вдень +27°.

У Тернополі 13 червня вночі буде +15°, вдень +27°, невелика хмарність.

У Хмельницькому сьогодні буде невелика хмарність, вночі +14°, вдень +26°.

В Івано-Франківську буде практично безхмарно, вночі +12°, вдень +27°.

В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть +13°…+29°, ясно і безхмарно.

У Чернівцях у понеділок — практично безхмарно, вночі +15°, вдень +27°.

У Вінниці сьогодні буде +15°… 27°, невелика хмарність.

У Житомирі в понеділок буде вночі +15°, вдень +28°, невелика хмарність.

У Черкасах сьогодні буде практично безхмарно, вночі +19°, вдень +28°.

У Кропивницькому температура вночі буде +18°, вдень +29°, практично безхмарно.

У Полтаві — практично безхмарно, температура повітря +18°…+28°.

В Одесі 13 червня — практично безхмарно, температура вночі +20°, вдень +30°.

У Херсоні в понеділок вночі +19°, вдень +32°, практично безхмарно.

У Миколаєві сьогодні буде ясно і безхмарно, вночі +19°, вдень +31°.

У Запоріжжі температура вночі +20°, вдень +31°, невелика хмарність.

У Сумах сьогодні температура повітря становитиме +16°…+27°, практично безхмарно.

У Харкові — практично безхмарно, температура вночі +16°, вдень +30°.

У Дніпрі температура вночі буде +19°, вдень +30°, практично безхмарно.

У Сімферополі в понеділок буде практично безхмарно, +16°…+26°.

У Краматорську сьогодні буде невелика хмарність, можливий дощ з грозою, температура вночі +18°, вдень +29°.

У Сєвєродонецьку — невелика хмарність, можливий дощ з грозою, температура вночі +17°, вдень +29°. // УНІАН