Трагедія у будинку для літніх людей у Харкові: затримано трьох осіб (ФОТО)

За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибель 15 осіб в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України, затримано трьох осіб.

Серед затриманих особа якій належить будинок де відбулася пожежа, орендар цього будинку та адміністратор вказаного закладу.

На теперішній час встановлюється місцезнаходження інших осіб причетних до роботи будинку для літніх людей.

Причетність затриманих до роботи цього будинку підтверджується допитами свідків, протоколом огляду місця події, а також іншими документами.

На теперішній час за місцем мешкання затриманих та інших осіб, що причетні до роботи вказаної установи проводяться невідкладні слідчі дії.

Досудове розслідування триває, виконуються першочергові слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.