В Україні за добу — 12 112 нових випадків захворювання на COVID-19
За добу, 10 квітня, в Україні зафіксовано 12 112 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 524 дитини та 181 медпрацівник.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу
- ушпиталено – 4 694 особи;
- летальних випадків – 235;
- одужало – 5 034 особи;
- здійснено тестувань за добу – 72 551 (зокрема методом ПЛР – 34 461, методом ІФА – 8 379, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 711).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 853 249 осіб;
- одужало – 1 410 860 осіб;
- летальних випадків – 37 014;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 656 885.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.
4 048 людей щеплено проти COVID-19 за добу 10 квітня 2021 року в Україні.
- Щеплення проводилось 59 мобільними бригадами з імунізації та 211 пунктами щеплення.
- Станом на 10 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 438 328 людей.
377 050 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 697 випадків/ 530 щеплень;
- Вінницька область – 143 випадки/ 110 щеплень;
- Волинська область – 292 випадки/ 60 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 333 випадки/ 610 щеплень;
- Донецька область – 839 випадків/ 370 щеплень;
- Житомирська область – 434 випадки/ 60 щеплень;
- Закарпатська – 138 випадків/ 40 щеплень;
- Запорізька область – 279 випадків/ 10 щеплень;
- Івано-Франківська область – 110 випадків/ 88 щеплень;
- Київська область – 659 випадків/ 270 щеплень;
- Кіровоградська область – 207 випадків/ 60 щеплень;
- Луганська область – 72 випадки/ 250 щеплень;
- Львівська область – 720 випадків/ 150 щеплень;
- Миколаївська область – 416 випадків/ 40 щеплень;
- Одеська область – 623 випадки/ 70 щеплень;
- Полтавська область – 297 випадків/ 100 щеплень;
- Рівненська область – 277 випадків/ 150 щеплень;
- Сумська область – 638 випадків/ 40 щеплень;
- Тернопільська область – 410 випадків/ 70 щеплень;
- Харківська область – 1 374 випадки/ 100 щеплень;
- Херсонська область – 312 випадків/ 360 щеплень;
- Хмельницька область – 811 випадків/ 180 щеплень;
- Черкаська область – 349 випадків/ 0 щеплень;
- Чернівецька область – 193 випадки/ 270 щеплень;
- Чернігівська область – 489 випадків/ 60 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. // Букви
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