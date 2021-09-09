В Україні за добу – 3 663 випадків COVID-19

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В Україні зафіксовано вже 2,306 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 8 вересня, — понад 3,6 тисячі, зростання на третину проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому майже тисячу осіб, що однак менше, ніж напередодні.

Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

«За добу 8 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 663 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19», — повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 981 особа;
  • летальних випадків – 61;
  • одужало – 1 546 осіб.
  • протестовано: методом ПЛР – 27 895 осіб, методом ІФА – 9 397 осіб, експрес-тестами – 25 438 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 306 939 осіб;
  • одужало – 2 217 563 особи;
  • летальних випадків – 54 175;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 188 070.

Із захворілих за минулу добу: дітей – 342, медпрацівників – 63.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.

Випадків/імунізовано (2 доза) у місті Київ та областях:

  • місто Київ – 379/19048
  • Вінницька – 124/4071
  • Волинська – 93/1496
  • Дніпропетровська – 209/12770
  • Донецька – 167/2950
  • Житомирська – 163/4126
  • Закарпатська – 25/1446
  • Запорізька – 163/541
  • Івано-Франківська – 134/1806
  • Київська – 116/5754
  • Кіровоградська – 18/1662
  • Луганська – 150/2039
  • Львівська – 318/4925
  • Миколаївська – 51/3274
  • Одеська – 222/3355
  • Полтавська – 79/1798
  • Рівненська – 93/2114
  • Сумська – 113/2945
  • Тернопільська – 159/2014
  • Харківська – 302/7249
  • Херсонська – 93/2640
  • Хмельницька – 130/3624
  • Черкаська – 81/3047
  • Чернівецька – 183/1519
  • Чернігівська – 98/2594

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 19-у — за кількістю смертей від COVID-19.

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