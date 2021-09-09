В Україні за добу – 3 663 випадків COVID-19
В Україні зафіксовано вже 2,306 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 8 вересня, — понад 3,6 тисячі, зростання на третину проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому майже тисячу осіб, що однак менше, ніж напередодні.
Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
«За добу 8 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 663 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19», — повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 981 особа;
- летальних випадків – 61;
- одужало – 1 546 осіб.
- протестовано: методом ПЛР – 27 895 осіб, методом ІФА – 9 397 осіб, експрес-тестами – 25 438 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 306 939 осіб;
- одужало – 2 217 563 особи;
- летальних випадків – 54 175;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 188 070.
Із захворілих за минулу добу: дітей – 342, медпрацівників – 63.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.
Випадків/імунізовано (2 доза) у місті Київ та областях:
- місто Київ – 379/19048
- Вінницька – 124/4071
- Волинська – 93/1496
- Дніпропетровська – 209/12770
- Донецька – 167/2950
- Житомирська – 163/4126
- Закарпатська – 25/1446
- Запорізька – 163/541
- Івано-Франківська – 134/1806
- Київська – 116/5754
- Кіровоградська – 18/1662
- Луганська – 150/2039
- Львівська – 318/4925
- Миколаївська – 51/3274
- Одеська – 222/3355
- Полтавська – 79/1798
- Рівненська – 93/2114
- Сумська – 113/2945
- Тернопільська – 159/2014
- Харківська – 302/7249
- Херсонська – 93/2640
- Хмельницька – 130/3624
- Черкаська – 81/3047
- Чернівецька – 183/1519
- Чернігівська – 98/2594
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 19-у — за кількістю смертей від COVID-19.Tweet