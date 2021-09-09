В Україні за добу – 3 663 випадків COVID-19

В Україні зафіксовано вже 2,306 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 8 вересня, — понад 3,6 тисячі, зростання на третину проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому майже тисячу осіб, що однак менше, ніж напередодні.

Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

«За добу 8 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 663 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19», — повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 981 особа;

летальних випадків – 61;

одужало – 1 546 осіб.

протестовано: методом ПЛР – 27 895 осіб, методом ІФА – 9 397 осіб, експрес-тестами – 25 438 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 306 939 осіб;

одужало – 2 217 563 особи;

летальних випадків – 54 175;

проведено ПЛР-тестувань – 12 188 070.

Із захворілих за минулу добу: дітей – 342, медпрацівників – 63.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.

Випадків/імунізовано (2 доза) у місті Київ та областях:

місто Київ – 379/19048

Вінницька – 124/4071

Волинська – 93/1496

Дніпропетровська – 209/12770

Донецька – 167/2950

Житомирська – 163/4126

Закарпатська – 25/1446

Запорізька – 163/541

Івано-Франківська – 134/1806

Київська – 116/5754

Кіровоградська – 18/1662

Луганська – 150/2039

Львівська – 318/4925

Миколаївська – 51/3274

Одеська – 222/3355

Полтавська – 79/1798

Рівненська – 93/2114

Сумська – 113/2945

Тернопільська – 159/2014

Харківська – 302/7249

Херсонська – 93/2640

Хмельницька – 130/3624

Черкаська – 81/3047

Чернівецька – 183/1519

Чернігівська – 98/2594

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 19-у — за кількістю смертей від COVID-19.