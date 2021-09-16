В Україні за минулу добу зафіксовано 5744 нові випадки COVID-19

В Україні за минулу добу, 15 вересня, зафіксовано 5744 нові випадки COVID-19. Захворіли 629 дітей та 95 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 507 осіб;

летальних випадків – 101;

одужало – 1 499 осіб;

здійснено тестувань за добу – 72 931 (зокрема методом ПЛР – 34 420 методом ІФА – 7 942);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 569.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 331 540 осіб;

одужало – 2 226 629 осіб;

летальних випадків – 54 651;

проведено ПЛР-тестувань – 12 377 327.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 362 випадки;

Вінницька область – 185 випадків;

Волинська область – 91 випадок;

Дніпропетровська область – 415 випадків;

Донецька область – 259 випадків;

Житомирська область – 278 випадків;

Закарпатська область – 54 випадки;

Запорізька область – 239 випадків;

Івано-Франківська область – 203 випадки;

Київська область – 120 випадків;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 229 випадків;

Львівська область – 552 випадки;

Миколаївська область – 93 випадки;

Одеська область – 347 випадків;

Полтавська область – 132 випадки;

Рівненська область – 210 випадків;

Сумська область – 213 випадків;

Тернопільська область – 244 випадки;

Харківська область – 498 випадків;

Херсонська область – 180 випадків;

Хмельницька область – 223 випадки;

Черкаська область – 163 випадки;

Чернівецька область – 245 випадків;

Чернігівська область – 169 випадків.

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