В Україні за минулу добу зафіксовано 5744 нові випадки COVID-19
В Україні за минулу добу, 15 вересня, зафіксовано 5744 нові випадки COVID-19. Захворіли 629 дітей та 95 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 507 осіб;
- летальних випадків – 101;
- одужало – 1 499 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 72 931 (зокрема методом ПЛР – 34 420 методом ІФА – 7 942);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 569.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 331 540 осіб;
- одужало – 2 226 629 осіб;
- летальних випадків – 54 651;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 377 327.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 362 випадки;
Вінницька область – 185 випадків;
Волинська область – 91 випадок;
Дніпропетровська область – 415 випадків;
Донецька область – 259 випадків;
Житомирська область – 278 випадків;
Закарпатська область – 54 випадки;
Запорізька область – 239 випадків;
Івано-Франківська область – 203 випадки;
Київська область – 120 випадків;
Кіровоградська область – 40 випадків;
Луганська область – 229 випадків;
Львівська область – 552 випадки;
Миколаївська область – 93 випадки;
Одеська область – 347 випадків;
Полтавська область – 132 випадки;
Рівненська область – 210 випадків;
Сумська область – 213 випадків;
Тернопільська область – 244 випадки;
Харківська область – 498 випадків;
Херсонська область – 180 випадків;
Хмельницька область – 223 випадки;
Черкаська область – 163 випадки;
Чернівецька область – 245 випадків;
Чернігівська область – 169 випадків.Tweet