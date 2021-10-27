В Україні за минулу добу зафіксовано 22 574 нові випадки COVID-19
В Україні за минулу добу, 26 жовтня, зафіксовано 22 574 нові випадки COVID-19. Захворіли 1532 дитини та 399 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 5 925 осіб;
летальних випадків – 692;
одужало – 11 593 особи;
здійснено тестувань за добу – 147 563 (зокрема методом ПЛР – 72 231, методом ІФА – 20 345);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 54 987.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 825 733 особи;
одужало – 2 401 705 осіб;
летальних випадків – 65 628;
проведено ПЛР-тестувань – 14 154 508.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1416 випадків;
Вінницька область – 579 випадків;
Волинська область – 654 випадки;
Дніпропетровська область – 1874 випадки;
Донецька область – 1053 випадки;
Житомирська область – 711 випадків;
Закарпатська область – 218 випадків;
Запорізька область – 1296 випадків;
Івано-Франківська область – 343 випадки;
Київська область – 880 випадків;
Кіровоградська область – 104 випадки;
Луганська область – 674 випадки;
Львівська область – 1426 випадків;
Миколаївська область – 606 випадків;
Одеська область – 1477 випадків;
Полтавська область – 895 випадків;
Рівненська область – 879 випадків;
Сумська область – 1270 випадків;
Тернопільська область – 660 випадків;
Харківська область – 1641 випадок;
Херсонська область – 1120 випадків;
Хмельницька область – 1019 випадків;
Черкаська область – 878 випадків;
Чернівецька область – 580 випадків;
Чернігівська область – 321 випадок.