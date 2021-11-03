В Україні за минулу добу зафіксовано 23 393 нові випадки COVID-19
В Україні за минулу добу, 2 листопада, зафіксовано 23 393 нові випадки COVID-19. Захворіли 1 406 дітей та 421 медпрацівник.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5 935 осіб;
- летальних випадків – 720;
- одужало – 11 937 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 157 503 (зокрема методом ПЛР – 73 461, методом ІФА – 21 106);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 62 936.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 979 086 осіб;
- одужало – 2 466 674 особи;
- летальних випадків – 69 447;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 586 038.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2024 випадки;
Вінницька область – 633 випадки;
Волинська область – 679 випадків;
Дніпропетровська область – 1935 випадків;
Донецька область – 1077 випадків;
Житомирська область – 660 випадків;
Закарпатська область – 330 випадків;
Запорізька область – 1558 випадків;
Івано-Франківська область – 486 випадків;
Київська область – 934 випадки;
Кіровоградська область – 119 випадків;
Луганська область – 569 випадків;
Львівська область – 1178 випадків;
Миколаївська область – 725 випадків;
Одеська область – 1858 випадків;
Полтавська область – 1127 випадків;
Рівненська область – 975 випадків;
Сумська область – 1156 випадків;
Тернопільська область – 623 випадки;
Харківська область – 1374 випадки;
Херсонська область – 600 випадків;
Хмельницька область – 1084 випадки;
Черкаська область – 882 випадки;
Чернівецька область – 543 випадки;
Чернігівська область – 264 випадки.