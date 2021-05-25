В Україні за минулу добу зафіксовано 2608 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу зафіксовано 2 608 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них — 129 дітей та 76 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 854 особи;
- летальних випадків – 249.
- одужало – 17 504 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 23 440 осіб,
- методом ІФА – 12 650 осіб,
- експрес-тестами – 16 189 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 186 463 особи;
одужало – 1 975 064 особи;
летальних випадків – 49 685;
проведено ПЛР-тестувань – 10 045 897.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях. // БуквиTweet