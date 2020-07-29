Від початку відпрацювання автошляхів України поліція виявила понад 51 тисячу порушень ПДР

Найбільше серед них – фактів перевищення обмежень швидкості, керування транспортними засобами без відповідних документів та порушень правил користування ременями безпеки. Крім того, поліцейські виявили понад дві тисячі фактів керування транспортом у нетверезому стані. Більше 200 транспортних засобів були тимчасово затримані.

Такими є результати відпрацювання станом на 29 липня.

Упродовж профілактичного відпрацювання «Безпечне шосе», що розпочалося 23 липня, щодоби на чергування заступають майже 1900 екіпажів. Понад 400 — несуть службу на дорогах державного значення.

За час відпрацювання поліцейські виявили на автошляхах держави 51061 порушення Правил дорожнього руху. Найбільше – фактів перевищення дозволеної швидкості руху (9795). Також поліцейські виявили понад 5 000 порушень правил користування ременями безпеки і 5225 фактів керування транспортними засобами без відповідних документів. Ще 2037 фактів стосуються керування транспортом у стані алкогольного чи іншого сп’яніння.

Також правоохоронці зафіксували 1653 випадки проїзду на заборонений сигнал світлофора та 1250 порушень правил проїзду пішохідних переходів. Ще 972 адміністративних матеріали стосуються порушень правил обгону та виїзду на зустрічну смугу руху.

Оскільки метою профілактичного відпрацювання «Безпечне шосе» є забезпечення належної безпеки всіх учасників дорожнього руху, поліцейські фіксували і порушення з боку пішоходів. Від початку відпрацювання зафіксовано 2830 таких порушень. Крім того, правоохоронці виявили 149 порушень, допущених велосипедистами, зафіксували 91 факт створення аварійної обстановки та 84 порушення правил проїзду залізничних переїздів. За результатами роботи нарядів поліції 203 транспортних засоби – тимчасово арештовані.

Нагадаємо: Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що метою профілактичного відпрацювання «Безпечне шосе» є підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод на шляхах держави.

Управління комунікації Національної поліції України