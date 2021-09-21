В Україні за минулу добу зафіксовано 5 159 нових випадків COVID-19

В Україні зафіксовано вже 2,355 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 вересня, — 5,1 тисячі, більше ніж подвоєння проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад тисячу осіб, що менше, ніж напередодні.

Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

«За добу 20 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 5 159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19», — повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 086 осіб;

летальних випадків – 137;

одужало – 2 156 осіб.

протестовано: методом ПЛР – 30 563 особи, методом ІФА – 7 718 осіб, експрес-тестами – 25 692 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 355 805 осіб;

одужало – 2 233 573 осіб;

летальних випадків – 55 056;

проведено ПЛР-тестувань – 12 515 008.

Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 463, медпрацівників – 129.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та місті Київ (399).

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-у місці за поширенням і на 19-у — за кількістю смертей від COVID-19.