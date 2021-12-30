В Україні за минулу добу зафіксовано 5 930 нових випадків захворювання COVID-19

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За добу 29 грудня в Україні зафіксовано 5 930 нових підтверджених випадків інфікуваня COVID-19. Зокрема захворіло  373, та 137 медпрацівників.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 1 747 осіб;
  • летальних випадків – 278;
  • одужало – 10 369 осіб.
  • 117 042 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 671 людина, другу дозу – 83 287 людей, додаткову дозу отримали 692 людини, бустерну дозу – 1392 людини.
За весь час пандемії в Україні:
  •  захворіло – 3 660 620 осіб;
  • одужало – 3 460 249 осіб;
  •  летальних випадків – 95 690;
  •  проведено ПЛР-тестувань – 16 757 339.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 людей, з них отримали першу дозу – 14 671 167 людей, отримали дві дози – 13 625 553 людини, отримали додаткову дозу – 3 302 людини, бустерну дозу – 3 672 людини. Загалом проведено 28 303 694 щеплення. // Букви
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