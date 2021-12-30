В Україні за минулу добу зафіксовано 5 930 нових випадків захворювання COVID-19

За добу 29 грудня в Україні зафіксовано 5 930 нових підтверджених випадків інфікуваня COVID-19. Зокрема захворіло 373, та 137 медпрацівників.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 747 осіб;

летальних випадків – 278;

одужало – 10 369 осіб.

117 042 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 671 людина, другу дозу – 83 287 людей, додаткову дозу отримали 692 людини, бустерну дозу – 1392 людини.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 660 620 осіб;

одужало – 3 460 249 осіб;

летальних випадків – 95 690;

проведено ПЛР-тестувань – 16 757 339.