В Україні за минулу добу зафіксовано 5 930 нових випадків захворювання COVID-19
За добу 29 грудня в Україні зафіксовано 5 930 нових підтверджених випадків інфікуваня COVID-19. Зокрема захворіло 373, та 137 медпрацівників.
- госпіталізовано – 1 747 осіб;
- летальних випадків – 278;
- одужало – 10 369 осіб.
- 117 042 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 671 людина, другу дозу – 83 287 людей, додаткову дозу отримали 692 людини, бустерну дозу – 1392 людини.
- захворіло – 3 660 620 осіб;
- одужало – 3 460 249 осіб;
- летальних випадків – 95 690;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 757 339.