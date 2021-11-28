В Україні за минулу добу зафіксовано 7 483 нові випадки COVID-19

В Україні за минулу добу, 28 листопада, зафіксовано 7 483 нові випадки COVID-19. Захворіли 774 дитини та 105 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 456 осіб;

летальних випадків – 400;

одужало – 10 270 осіб;

здійснено тестувань за добу – 54 224 (зокрема методом ПЛР – 25 571, методом ІФА – 4 186);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 467.

За весь час пандемії в Україні:

Захворіло – 3 422 023 особи;

одужало – 2 910 237 осіб;

летальних випадків – 85 117;

проведено ПЛР-тестувань – 15 819 249.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 549 випадків;

Вінницька область – 548 випадків;

Волинська область – 230 випадків;

Дніпропетровська область – 698 випадків;

Донецька область – 365 випадків;

Житомирська область – 334 випадки;

Закарпатська область – 235 випадків;

Запорізька область – 415 випадків;

Івано-Франківська область – 249 випадків;

Київська область – 433 випадки;

Кіровоградська область – 176 випадків;

Луганська область – 28 випадків;

Львівська область – 306 випадків;

Миколаївська область – 381 випадок;

Одеська область – 223 випадки;

Полтавська область – 298 випадків;

Рівненська область – 137 випадків;

Сумська область – 286 випадків;

Тернопільська область – 233 випадки;

Харківська область – 229 випадків;

Херсонська область – 76 випадків;

Хмельницька область – 408 випадків;

Черкаська область – 205 випадків;

Чернівецька область – 135 випадків;

Чернігівська область – 306 випадків.

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