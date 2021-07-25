В Україні зафіксовано 286 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 24 липня, зафіксовано 286 нових випадків COVID-19. Захворіли 19 дітей та два медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 422 особи;

летальних випадків – 12;

одужало – 159 осіб;

здійснено тестувань за добу –

26 197 (зокрема методом ПЛР – 12 988, методом ІФА – 2 823);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 10 386.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 248 450 осіб;

одужало – 2 184 195 осіб;

летальних випадків – 52 847;

проведено ПЛР-тестувань – 11 271 382.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 85 випадків;

Вінницька область – 16 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 21 випадок;

Донецька область – 4 випадки;

Житомирська область – 10 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Запорізька область – 18 випадків;

Івано-Франківська область – 3 випадки;

Київська область – 11 випадків;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 4 випадки;

Львівська область – 19 випадків;

Миколаївська область – 5 випадків;

Одеська область – 23 випадки;

Полтавська область – 5 випадків;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область – 12 випадків;

Тернопільська область – 4 випадки;

Харківська область – 9 випадків;

Херсонська область – 14 випадків;

Хмельницька область – 6 випадків;

Черкаська область – 5 випадків;

Чернівецька область – 4 випадки.

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