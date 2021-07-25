В Україні зафіксовано 286 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу, 24 липня, зафіксовано 286 нових випадків COVID-19. Захворіли 19 дітей та два медпрацівники.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 422 особи;
- летальних випадків – 12;
- одужало – 159 осіб;
- здійснено тестувань за добу –
- 26 197 (зокрема методом ПЛР – 12 988, методом ІФА – 2 823);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 10 386.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 248 450 осіб;
- одужало – 2 184 195 осіб;
- летальних випадків – 52 847;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 271 382.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 85 випадків;
Вінницька область – 16 випадків;
Волинська область – 3 випадки;
Дніпропетровська область – 21 випадок;
Донецька область – 4 випадки;
Житомирська область – 10 випадків;
Закарпатська область – 1 випадок;
Запорізька область – 18 випадків;
Івано-Франківська область – 3 випадки;
Київська область – 11 випадків;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 4 випадки;
Львівська область – 19 випадків;
Миколаївська область – 5 випадків;
Одеська область – 23 випадки;
Полтавська область – 5 випадків;
Рівненська область – 2 випадки;
Сумська область – 12 випадків;
Тернопільська область – 4 випадки;
Харківська область – 9 випадків;
Херсонська область – 14 випадків;
Хмельницька область – 6 випадків;
Черкаська область – 5 випадків;
Чернівецька область – 4 випадки.Tweet