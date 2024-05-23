Поліція Тячівщини розслідує смертельну аварію, що сталася в селі Глибокий Потік

Слідчі Тячівського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті чоловіка. У справі призначено експертні дослідження

Вчора, 22 травня, до поліції надійшло повідомлення про аварію у селі Глибокий Потік Тячівського району. За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група районного відділу поліції, працівники якої встановили попередні обставини ДТП.

Відомо, що рухаючись населеним пунктом 70-річний місцевий житель на автомобілі «ВАЗ-2121» не впорався з керуванням та з’їхав з дороги у водойму. За попередніми даними, водій втратив свідомість через раптове погіршення самопочуття, однак остаточна причина смерті стане відома після проведення судово-медичної експертизи.

У автомобілі перебувала і 64-річна односельчанка загиблого. Жінку з травмами різного ступеню важкості госпіталізували до лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті, слідчі Тячівського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

У справі уже призначили експертні дослідження, за висновками яких встановлять усі об’єктивні обставини ДТП.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області