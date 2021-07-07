В Україні зафіксовано 610 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 6 липня, зафіксовано 610 нових випадків COVID-19. Захворіли 40 дітей та 20 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 458 осіб;

летальних випадків – 33;

одужало – 1 666 осіб;

здійснено тестувань за добу – 46 168 (зокрема методом ПЛР – 20 240, методом ІФА – 9 189);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 739.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 238 974 особи;

одужало – 2 174 353 особи;

летальних випадків – 52 537;

проведено ПЛР-тестувань – 10 965 456.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 217 випадків;

Вінницька область – 16 випадків;

Волинська область – 7 випадків;

Дніпропетровська область – 19 випадків;

Донецька область – 27 випадків;

Житомирська область – 13 випадків;

Закарпатська область – 9 випадків;

Запорізька область – 12 випадків;

Івано-Франківська область – 3 випадки;

Київська область – 49 випадків;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 10 випадків;

Львівська область – 32 випадки;

Миколаївська область – 17 випадків;

Одеська область – 36 випадків;

Полтавська область – 22 випадки;

Рівненська область – 7 випадків;

Сумська область – 11 випадків;

Тернопільська область – 5 випадків;

Харківська область – 20 випадків;

Херсонська область – 25 випадків;

Хмельницька область – 10 випадків;

Черкаська область – 21 випадок;

Чернівецька область – 7 випадків;

Чернігівська область – 5 випадків.

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