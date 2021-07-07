В Україні зафіксовано 610 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу, 6 липня, зафіксовано 610 нових випадків COVID-19. Захворіли 40 дітей та 20 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 458 осіб;
- летальних випадків – 33;
- одужало – 1 666 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 46 168 (зокрема методом ПЛР – 20 240, методом ІФА – 9 189);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 739.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 238 974 особи;
- одужало – 2 174 353 особи;
- летальних випадків – 52 537;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 965 456.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 217 випадків;
Вінницька область – 16 випадків;
Волинська область – 7 випадків;
Дніпропетровська область – 19 випадків;
Донецька область – 27 випадків;
Житомирська область – 13 випадків;
Закарпатська область – 9 випадків;
Запорізька область – 12 випадків;
Івано-Франківська область – 3 випадки;
Київська область – 49 випадків;
Кіровоградська область – 10 випадків;
Луганська область – 10 випадків;
Львівська область – 32 випадки;
Миколаївська область – 17 випадків;
Одеська область – 36 випадків;
Полтавська область – 22 випадки;
Рівненська область – 7 випадків;
Сумська область – 11 випадків;
Тернопільська область – 5 випадків;
Харківська область – 20 випадків;
Херсонська область – 25 випадків;
Хмельницька область – 10 випадків;
Черкаська область – 21 випадок;
Чернівецька область – 7 випадків;
Чернігівська область – 5 випадків.Tweet