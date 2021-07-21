В Україні зафіксовано 655 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 20 липня, зафіксовано 655 нових випадків COVID-19. Захворіли 37 дітей та 18 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 508 осіб;

летальних випадків – 13;

одужало – 577 осіб;

здійснено тестувань за добу – 43 503 (зокрема методом ПЛР – 18 151, методом ІФА – 9 082);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 270.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 245 930 осіб;

одужало – 2 182 502 особи;

летальних випадків – 52 769;

проведено ПЛР-тестувань – 11 200 678.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 232 випадки;

Вінницька область – 12 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 27 випадків;

Донецька область – 39 випадків;

Житомирська область – 10 випадків;

Закарпатська область – 10 випадків;

Запорізька область – 31 випадок;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 13 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 28 випадків;

Львівська область – 24 випадки;

Миколаївська область – 14 випадків;

Одеська область – 59 випадків;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 4 випадки;

Сумська область – 17 випадків;

Тернопільська область – 9 випадків;

Харківська область – 41 випадок;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 14 випадків;

Черкаська область – 12 випадків;

Чернівецька область – 4 випадки;

Чернігівська область – 1 випадок.

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