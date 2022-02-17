Одеський патрульний у свій вихідний затримав чоловіка, який погрожував громадянам сокирою

Інспектор Дмитро Петюк мав вихідний день й увечері відпочивав з друзями в одному із розважальних закладів міста. У приміщення забіг агресивний чоловік в стані сп’яніння з сокирою. Він погрожував громадянам та почав сокирою трощити столи. Дмитро, не зволікаючи ні миті, відреагував.

З допомогою небайдужих громадян інспектор роззброїв та затримав зловмисника.

Надалі затриманого передали слідчо-оперативній групі, яка надасть правову кваліфікацію діям чоловіка.

Завдяки професійним діям патрульного та допомозі містян вдалося завадити біді.

Дякуємо Дмитру, який навіть у свій вихідний стоїть на варті правопорядку. Так тримати!

Патрульна поліція Одеської області