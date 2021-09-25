В Україні зафіксували 8 267 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 24 вересня, в Україні зафіксували 8 267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 715 дітей та 157 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 035 осіб. Водночас одужало 2 821 особа, а летальних випадків зафіксовано 133.

За добу було протестовано 39 360 осіб методом ПЛР, 10 699 осіб – методом ІФА, 29 020 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло 2 387 750 осіб; одужали – 2 243 209 осіб; летальних випадків – 55 557; проведено ПЛР-тестувань – 12 673 213.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 446 випадків;

Вінницька область – 133 випадки;

Волинська область – 216 випадків;

Дніпропетровська область – 751 випадок;

Донецька область – 503 випадки;

Житомирська область – 283 випадки;

Закарпатська область – 105 випадків;

Запорізька область – 556 випадків;

Івано-Франківська область – 220 випадків;

Київська область – 290 випадків;

Кіровоградська область – 41 випадок;

Луганська область – 302 випадки;

Львівська область – 677 випадків;

Миколаївська область – 181 випадок;

Одеська область – 485 випадків;

Полтавська область – 198 випадків;

Рівненська область – 268 випадків;

Сумська область – 201 випадок;

Тернопільська область – 219 випадків;

Харківська область – 929 випадків;

Херсонська область – 179 випадків;

Хмельницька область – 276 випадків;

Черкаська область – 251 випадок;

Чернівецька область – 411 випадків;

Чернігівська область – 146 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. // Букви