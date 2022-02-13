Внаслідок ДТП на Миколаївщині загинули п’ятеро людей

13 лютого близько 19:45 на 280 км автодороги М-05 «Київ — Одеса» неподалік с. Курячі Лози сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Toyota та MAN.

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення транспортних засобів водій легковика та четверо його пасажирів, у тому числі дитина близько 7-8 років, загинули на місці. Керманич вантажівки не постраждав.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей». Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди, а також інформацію про особи загиблих.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12 або за телефонами (067) 518 66 21, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області