Вночі на столичній Оболоні згоріли два вантажних автомобіля (фото)

16 травня о 01:01 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Вербовій, 4-а, що в Оболонському районі столиці.

На місце виклику було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце було встановлено, що у вантажному автомобілі Renault виникла пожежа з розповсюдженням вогню на поруч розташований вантажний автомобіль DAF. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі.

О 01:19 загоряння було локалізовано та о 01:27 — ліквідовано.

Внаслідок пожежі автомобіль Renault згорів повністю, в автомобілі DAF знищено кабіну водія та колеса.

На місці пожежі працювало 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці

Головне управління ДСНС України у м.Києві