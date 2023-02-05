Водій маршрутки «під кайфом» катав дружину Львовом

Увагу поліції привернуло те, що маршрутка “заблукала”.

Водія маршрутки затримали у Львові у той час, як він катав свою дружину містом в стані наркотичного сп’яніння.

На водія звернули увагу, оскільки маршрутка відхилилася від маршруту, розповідають в Патрульній поліції Львівської області.

“Патрульні помітили міжміську маршрутку на вулиці Демнянській, яка відхилилася від маршруту. Поліцейські зупинили транспортний засіб. В салоні була лише дружина водія. Чоловік повідомив, що прямує після обідньої перерви на Приміський вокзал. Під час перевірки документів у 39-річного водія, патрульні виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Йому запропонували пройти перевірку в медичному закладі. Він погодився. Тест виявився позитивним”, – йдеться в повідомленні.

На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП. // УНІАН