Водій вантажного автомобіля задавив велосипедиста на автошляху «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ»

Водій вантажного автомобіля скоїв наїзд на велосипедиста. Слідчим призначено судово-медичну експертизу. Розпочато досудове розслідування, яке встановить усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

16 червня близько 12:40 на автошляху «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» неподалік від села Новогородковка у Мелітопольському районі водій вантажного автомобіля (спеціалізований фургон) «Mercedes Benz», мешканець міста Полтава 1995 року народження, скоїв наїзд на велосипедиста. Внаслідок ДТП велосипедист, чоловік 1957 року народження, мешканець Мелітопольського району, від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місті дорожньої пригоди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Слідчим призначено судово-медичну експертизу. Розпочато досудове розслідування, яке встановить усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Поліція звертається до свідків ДТП, або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події з проханням відгукнутись та звернутись за телефонами: (06133) 2-22-00 (чергова частина), 067 613 83 15 (слідчий) або «102».

Відділ комунікації поліції Запорізької області