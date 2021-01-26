ВОЗ рекомендовала к использованию вакцину Moderna от COVID-19

Стратегическая консультативная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала применять вакцину от коронавируса mRNA-1273 американской компании Moderna двумя дозами с интервалом в 28 дней, который, однако, в случае необходимости может быть увеличен до 42 дней.

Об этом сообщила во вторник в Женеве пресс-служба ВОЗ, пишет УНН.

Как отмечается в пресс-релизе организации, эксперты рекомендовали “применение двух доз (100 мг по 0,5 мл каждая) с интервалом в 28 дней между дозами”. Вместе с тем, “в исключительных случаях, связанных с бременем COVID-19 в стране, интервал между дозами может быть увеличен до 42 дней”.

Эксперты считают, что не следует применять вакцину mRNA-1273 при беременности, если только “польза от вакцинации беременной женщины не перевешивает потенциальные риски вакцины”. Речь идет, в частности, о женщинах — медицинских работниках, которые подвергаются угрозе заражения. Что касается кормящих матерей, то эксперты обратили внимание на “отсутствие данных о безопасности вакцины” на этот счет, однако тем не менее рекомендовали проводить вакцинацию.

Применять mRNA-1273 рекомендовано только в тех случаях, когда “возможно лечение анафилактического шока”.

Всемирная организация здравоохранения официально 31 декабря 2020 года одобрила применение вакцины совместного производства компаний Phizer и BioNTech. В ВОЗ тогда отметили, что одобрение препарата под названием Comirnaty позволит странам ускорить собственные регуляционные процедуры и наладить импорт вакцины и прививочные кампании.