Впіймали мотоцикліста який у Дубно сбив на переході 18-річну пішохідку та втік

Збив дівчину та зник з місця ДТП: дубенські поліцейські розшукали мотоцикліста. 18-річну пішохідку медики госпіталізували до лікарні: у неї діагностували перелом ноги, струс головного мозку та закриту черепно-мозкову травму.

Автопригода сталася вчора, 24 квітня, близько 20:40 у Дубно на вулиці Грушевського. Слідчий попередньо встановив, що керманич мотоцикла допустив наїзд на 18-річну дубенчанку, яка переходила проїзну частину на нерегульованому пішохідному переході.

Правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження оперативно встановили транспортний засіб «Geon Stinger» та його водія – 15-річного жителя села Грядки.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України.

Правоохоронці вкотре наголошують водіям: будьте уважними на дорозі та дотримуйтесь швидкісного режиму. Крім того, нагадують, що керувати двоколісним можна із 16 років, маючи посвідчення водія!

Відділ комунікації поліції Рівненської області