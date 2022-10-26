Ювенальні поліцейські Києва та соцпрацівники вилучили з родини 5-річну дівчинку, яка жила з тваринами під замком

Малолітня майже не виходила на вулицю та увесь час перебувала у непридатних для життя умовах разом із 10 собаками. Наразі дитина перебуває під наглядом лікарів та проходить необхідне медичне обстеження. Відкрито кримінальне провадження за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

До столичних правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у Подільському районі малолітня дитина перебуває в умовах, які загрожують її життю та здоров’ю. Для перевірки отриманої інформації на місце прибули ювенальні поліцейські та співробітники служби у справах дітей та сім’ї Подільської районної державної адміністрації у місті Києві.

Під час спілкування з сусідами правоохоронці з’ясували, що у квартирі проживає 46–річна жінка разом із повнолітнім сином та 5-річною донькою. За інформацією мешканців будинку, дівчинку майже не виводять з квартири. Малолітня живе у ізоляції, в антисанітарних умовах разом із собаками, яких також не вигулюють.

В оселі поліцейські виявили жахливі умови – усюди бруд, розкидані речі, таргани, а самі тварини перебувають у занедбаному стані. Правоохоронці та соцправцівники прийняли рішення про вилучення дитини та направлення її до медичного закладу. Малолітня певний час перебуватиме під наглядом лікарів та пройде необхідне медичне обстеження. Подальшу її долю вирішуватимуть соціальні служби.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від двох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Тваринами наразі опікаються волонтери. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації події.

Відділ комунікації поліції Києва