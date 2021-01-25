За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 2516 новых случаев COVID-19
Сьогодні, 25 січня, в Україні зафіксовано 2516 нових випадків COVID-19. Захворіли 95 дітей та 87 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 166 осіб;
- летальних випадків – 63;
- одужало – 5 783 особи;
- здійснено тестувань за добу – 13 962 (зокрема методом ПЛР – 10 573, методом ІФА – 3 389).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 194 328 осіб;
- одужало – 953 297 осіб;
- летальних випадків – 21 924;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 108 668.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 146 випадків;
Вінницька область – 67 випадків;
Волинська область – 66 випадків;
Дніпропетровська область – 136 випадків;
Донецька область – 126 випадків;
Житомирська область – 122 випадки;
Закарпатська область – 59 випадків;
Запорізька область – 241 випадок;
Івано-Франківська область – 238 випадків;
Київська область – 102 випадки;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 41 випадок;
Львівська область – 138 випадків;
Миколаївська область – 123 випадки;
Одеська область – 166 випадків;
Полтавська область – 84 випадки;
Рівненська область – 49 випадків;
Сумська область – 101 випадок;
Тернопільська область – 95 випадків;
Харківська область – 51 випадок;
Херсонська область – 90 випадків;
Хмельницька область – 2 випадки;
Черкаська область – 68 випадків;
Чернівецька область – 160 випадків;
Чернігівська область – 42 випадки.Tweet